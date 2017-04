Netzneutralität: Neues Gesetz droht mit harten Strafen

Vor allem bei den Telekom-Anbieter ist die Netzneutralität heftig umstritten. Verstöße dagegen könnten diese aber künftig teuer zu stehen kommen. Ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz sieht hohe Bußgelder vor.



Internetanbietern drohen künftig empfindliche Bußgelder, wenn sie den Zugang zum offenen Internet einschränken oder wenn zugesagte Übertragungsraten nicht erreicht werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der Bundestag am späten Donnerstagabend verabschiedet.