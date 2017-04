Netzneutralität in den USA vor dem Aus

Nur zwei Jahre nach Einführung steht die strikte Netzneutralität in den USA bereits wieder vor dem Aus. Der neue Chef der Telekom-Aufsicht FCC kündigte am Mittwoch eine Neuregelung an, welche die Gleichbehandlung aller Daten kippen soll.



Die amerikanische Telekom-Aufsicht FCC leitet die angekündigte Demontage der strikten Regeln zur Umsetzung der Netzneutralität ein. Der neue FCC-Chef Ajit Pai kündigte in einem Auftritt am Mittwoch an, demnächst sollen Vorschläge für eine Neuregelung veröffentlicht werden.