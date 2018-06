Netzpionier Lanier warnt vor Sozialen Medien

US-Digitalpionier Jaron Lanier hat zum Auftakt der Cebit vor den negativen Auswirkungen der Sozialen Netzwerke gewarnt und empfohlen, Plattformen wie Facebook, Twitter und Co zu verlassen.



"Wir sind daran so gewöhnt, dass wir nicht mehr merken, wie bizarr und krank das ist", sagte er am Montag auf der Digitalmesse in Hannover. Viele Nutzer seien der Meinung, ohne Social-Media-Präsenz würden sie gar nicht mehr existieren "Aber das ist eine Illusion: Wenn du versuchst, da rauszukommen, wirst Du feststellen, dass es gar nicht so schwer ist."

