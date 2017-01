Netzpolitik: Die Zahl der Überwachungsgesetze steigt

Die vielen negativen Schlagzeilen über Fake News und Hate Speech haben die Themen Netzpolitik und Digitalisierung in die gesellschaftliche Debatte gespült. Die Reaktion der Politik auf das Thema macht Netzaktivisten jedoch auch Sorge.



Für Netzaktivisten und Hacker war 2016 ein wichtiges und zugleich düsteres Jahr. "Netzpolitik und Digitalisierung sind in diesem Jahr endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagte der Gründer der Plattform Netzpolitik.org, Markus Beckedahl, am Freitag am Rande des Chaos Communication Congress in Hamburg. Das habe man daran gesehen, dass fast jeden Tag ein netzpolitisches Thema - wie zuletzt etwa IT-Sicherheitslücken, Fake News oder Hate Speech - die gesellschaftliche Debatte mitdominiert habe.