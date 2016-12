Netzwelt: Das war 2016 für das Internet

Auch in der Netzwelt zeigte sich das fast abgelaufene 2016 turbulent. Die Ereignisse um Netflix, Amazon, Google und Co. sowie Hackerangriffe auf Yahoo und die Telekom im Überblick.



06.01. Netflix startet auf einen Schlag in 130 weiteren Ländern und wird damit zum ersten nahezu global verfügbaren Videoanbieter. Nur im Riesenmarkt China kann der Streamingdienst keine Erlaubnis der Behörden aushandeln. Zum Jahresende weitet auch der Rivale Amazon seinen Dienst auf rund 200 Länder - ohne China - aus.



17.02. Apple legt sich mit dem FBI an: Der Konzern widersetzt sich der richterlichen Anordnung, die Verschlüsselung beim iPhone eines toten Attentäters auszuhebeln und wird von der US-Regierung verklagt. Nach heftigem juristischen Schlagabtausch kommen die Ermittler mit Hilfe eines externen Dienstleisters ans Ziel.





15.03. Die bei Google entwickelte Software AlphaGo setzt ein Zeichen für die Stärke künstlicher Intelligenz. Sie schlägt im Brettspiel Go, das lange als zu komplex für Maschinen galt, einen der weltbesten Spieler. Der Südkoreaner Lee Sedol gewinnt nur eins von vier Spielen.