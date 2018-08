Neu - "Freundinnen" bei RTL

Serienjunkies aufgemerkt. Die Vorabendprogramme der Privatsender werden in diesem Herbst wieder praller. RTL macht den Anfang.



Der Schnee von gestern schmilzt irgendwann einmal, und daher wagt RTL einen Schritt nach vorn. An diesem Montag um 17 Uhr schickt der Kölner Privatsender mit der Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht" seine vierte Daily Soap auf die Reise und hofft, diese Produktion langfristig neben den bewährten Serie "Unter uns", "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Alles was zählt" etablieren zu können.



Der Schnee von gestern ist die "Ahornallee", einer der schmerzhaftesten Einschnitte in der RTL-Geschichte. Viele Erwartungen waren 2007 mit dem Start der Daily Soap verbunden. Doch die Geschichte um einen Schlosser, der nach dem plötzlichen Tod seiner Frau die Kinder allein durchbringen muss, zog nicht. Nach 42 Folgen wurde die "Ahornallee" beendet. Der Sendeplatz um 17 Uhr war wieder serienfrei.