Neu bei RTL2: "Meine Eltern, ihre Kilos und ich"

RTL2 holt sich jede Menge frische Formate ins Programm: Mit einer neuen Abnehm-Sendung rückt der Sender die Eltern von Kindern in den Mittelpunkt, die dringend an Pfunden verlieren sollten.



RTL2 wagt sich an ein neues Abnehm-Format. "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" schildert zumindest im Titel, um was es in der Sendung ansatzweise geht: Die Kids von übergewichtigen Eltern. In der ersten Sendung, die am Dienstag, den 28. Februar, ab 22.15 Uhr ausgestrahlt wird, sind das die sechsjährige Anna-Lyn und der vierjährige Luca. Beide wissen: Ihre Eltern sind zu dick.