Neu bei Unitymedia: Natur pur mit Nat Geo Wild

Ab sofort können viele Kunden der Unitymedia den Sender Nat Geo Wild empfangen. Der Nature- und Wildlife-Sender kommt aus dem Hause National Geographic.



Kunden von Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg sehen ab sofort den Nature- und Wildlife-Sender Nat Geo Wild. Der Sender gehört zu National Geographic und steht für unterhaltsame und hochwertige Dokumentationen sowie spannende Dokuserien für Menschen, die mehr über die Natur erfahren wollen.