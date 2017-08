Neu beim RBB: Urs Rechn moderiert "Erlebnis Geschichte"

Ein neues Geschichtsmagazin startet am 5. September im RBB Fernsehen Berlin. "Erlebnis Geschichte" bietet immer dienstags um 21.00 Uhr regionale Geschichte und Geschichten.



Urs Rechn (39) ist in der Sendung auf Abenteuertour durch Berlin und Brandenburg. Der Schauspieler Urs Rechn wurde 1978 in Halle geboren, seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er in Cottbus und lebt derzeitig in Berlin.