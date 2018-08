Neu im Ersten: Der Kriminalreport

Die neue Ratgeber-Sendung mit Judith Rakers feiert bald Premiere im Ersten.



"Sicherheit, Kriminalität und Prävention" sind die großen Themenfelder, die die neue Sendung bearbeitet. Es wird also unter Anderem um Betrugsmaschen, Einbruchsserien und vermisste Personen gehen. Die neue Ratgeber-Sendung "Kriminalreport" klärt über Polizeiermittlungen auf und arbeitet mit Filmbeiträgen und Studiogesprächen mit Experten und Betroffenen.