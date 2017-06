Neu im Kino: Gregs viertes Leinwandabenteuer

Die Bestseller-Kinderbuch-Reihe "Gregs Tagebuch" von Jeff Kinney bekommt einen weiteren Kinofilm-Ableger: Diesmal begibt sich Greg mit seiner Familie auf eine höchst chaotische Reise durch die USA, bei der alles schief geht, was nur schief gehen kann.



Fünf Jahre mussten die Kino-Fans von Gregory Heffley, genannt Greg, warten. Nun darf der vorlaute Elfjährige erneut auf großer Kinoleinwand Abenteuer bestehen. "Gregs Tagebuch – Böse Falle!" ist die vierte Leinwand-Adaption der erfolgreichen Kinderbuchreihe des Amerikaners Jeff Kinney (Originaltitel: "Diary of a Wimpy Kid"), von der in Deutschland bereits elf Bände erschienen sind. Die Regie zur quirligen Familienkomödie hat David Bowers übernommen, der auch die beiden Vorgängerfilme von 2011 und 2012 inszeniert hat.



Ausgetauscht allerdings wurde die Besetzung der Hauptfiguren: So wird Gregs Mutter nun nicht mehr von Rachael Harris, sondern von Alicia Silverstone (bekannt aus Werken wie "Clueless") verkörpert. Anstelle von Zachary Gordon schlüpft erstmals Jason Drucker in die Rolle des kleinen Greg. Tom Everett Scott ("American Werewolf in Paris") indes gibt sein Debüt als Gregs Vater.