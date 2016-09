Neuausrichtung: Constantin erwägt Verkauf des Filmgeschäftes

Constantin Medien plant große Veränderungen: So will das Medienunternehmen eine Neuausrichtung angehen und denkt in diesem Zusammenhang über den Verkauf des Filmgeschäfts nach, das Kinofilme wie "Fack Ju Göhte" hervorgebracht hat.



Auf Constantin Medien kommen große Veränderungen zu: Der Medienkonzern erwägt die Trennung von seinem traditionsreichen Filmgeschäft. Stattdessen will sich das Unternehmen, dem unter anderem der TV-Sender Sport1 gehört, auf Sport, Sport- und Veranstaltungsmarketing konzentrieren, wie Constantin mitteilte. So hat der Vorstand am heutigen Mittwoch der strategischen Neuausrichtung des Konzerns zugestimmt. "In diesem Zusammenhang kommt auch die Veräußerung des Segments Film in Betracht", heißt es in der Mitteilung. Die endgültige Entscheidung ist für die Hauptversammlung Anfang November angesetzt.