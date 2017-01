Neubau: ProSiebenSat.1 plant Campus in Unterföhring

ProSiebenSat.1 plant Medienberichten zufolge den Neubau eines hochmodernen eigenen Campus in Unterföhring. Entstehen soll ein Neubau in Gestalt einer roten Sieben.



ProSiebenSat.1 plant einen hochmodernen Neubau in Unterföhring. Das berichtete die Zeitung "Münchner Merkur" in ihrer Wochenendausgabe. Demnach will der Medienkonzern auf dem neuen Campus seine 5000 Mitarbeiter in einem Neubau zusammenziehen. Vorstandsmitglied Conrad Albert habe die Pläne in Unterföhring angekündigt.