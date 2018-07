Neubesetzung bei Fox: Roman Karz wird General Manager

Der bisherige Finanzchef Roman Karz übernimmt mit sofortiger Wirkung die neugeschaffene Position des General Manager der Fox Networks Group Germany GmbH



Der bisheriger stellvertretender Geschäftsführer und Vice President Finance & Operations, übernimmt ab heute die neugeschaffene Position des General Manager der Fox Networks Group Germany GmbH (u.a. FOX und National Geographic) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.