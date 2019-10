Neue 3-Sat-Dokureihe bei "Ab 18!" zeigt Frauen aus aller Welt

Wie erleben Mädchen den Eintritt ins Erwachsenenalter? Dieser Frage geht 3sat ab nächster Woche in seiner Dokureihe "Ab 18!" nach und begleitet ausschließlich junge Frauen unter anderem aus Dänemark, Pakistan und Argentinien.



Erwachsenwerden ist komplex. Mögen die Lebensumstände noch so unterschiedlich sein, die jungen Protagonistinnen haben schon so einiges aus ihrem Leben zu erzählen.