Neue 3sat-Mediathek

Die eher textlastige Homepage von 3sat und die Mediathek des Senders befinden sich künftig bei 3sat.de unter einem Dach. Der Fokus bei dem Online-Relaunch soll auf den Video-Angeboten liegen.



Ab sofort bietet 3sat einen neuen Onlineauftritt an: Unter 3sat.de sind jetzt die Angebote der bisherigen Website und 3sat-Mediathek in einem gemeinsamen bewegtbildbasierten Angebot, das auch das Angebot einer App für Android und iOS sowie das Angebot von HbbTV umfasst. Firmieren wird das neue Angebot unter dem schon vorher für die Video-Hälfte der Internetpräsenz verwendeten Namen 3sat-Mediathek.