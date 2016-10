Neue 4K-Ultra-HD-TV-Geräte von Hitachi und Roku

In den USA ist ab sofort ein Ultra-HD-TV-Gerät von Hitachi und Roku erhältlich. Es ist das erste 4K Ultra HD-Modell aus der Kooperation der beiden Unternehmen.



Hitachi Roku bringt neue TV-Modelle in den USA auf den Markt. Wie das Unternehmen Roku mitteilte, sollen drei neue Geräte mit dem Betriebssystem von Roku TV herauskommen. Mit den Geräten soll Zugang zu mehr als 3.500 Streamingkanälen über über 350.000 Filmen und Episoden möglich sein. Außerdem bietet der 4K Spotlight Channel ausgewählte 4K-Inhalte.