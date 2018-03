Neue ARD-Korrespondenten in Neu Delhi und Peking

In zwei ARD-Auslandstudios unter NDR-Federführung gibt es in diesem Jahr einen Wechsel der Korrespondenten.



Bernd Musch-Borowska ersetzt ab 1. September Jürgen Webermann als ARD-Hörfunkkorrespondenten und Studioleiter in Neu Delhi. In Peking folgt Michael Storfner bereits ab dem 1. Juli seiner Ehefrau Alexandra Storfner. Den entsprechenden Personalvorschlägen von Intendant Lutz Marmor hat der NDR-Verwaltungsrat bereits zugestimmt.