Neue Abenteuer-Show "Survivor" startet bei Vox und TVNow

Vox zeigt ab Mitte September neues TV-Format "Survivor" und rührt dafür ordentlich die Werbetrommel.



Die von den Machern selbst als "härtestes Spiel der Welt" betitelte neue Show "Survivor" geht ab heute bei TVNOW und ab dem 16. September immer montags um 20.15 Uhr bei Vox auf Sendung. Insgesamt 18 Spieler werden in tadelloser Wettkampfmanier gegen einander antreten. Dabei kommt es vor allem auf Willensstärke, Scharfsinn, Anpassungsvermögen, Taktik und strategisches Denken an. Dem Gewinner winkt am Ende eine halbe Million Euro.