Neue Agentur soll bahnbrechenden Ideen zur Umsetzung verhelfen

Die Bundesregierung wünscht sich mehr wegweisende Erfindungen aus Deutschland und hat dazu eine Agentur zur Förderung von Innovationen auf den Weg gebracht.



Die Agentur soll die finanziellen Mittel und Freiräume eröffnen, damit bahnbrechende Ideen auch zur Anwendung gebracht werden können, teilten Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) am Mittwoch mit. Das Bundeskabinett hatte zuvor in Berlin die Gründung der Agentur beschlossen.