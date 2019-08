Neue Anschuldigung gegen R. Kelly: Prostitution Minderjähriger

Neben laufenden Prozessen wegen sexuellen Missbrauchs muss sich der US-Sänger R. Kelly nun auch wegen des Vorwurfs der Prostitution einer Minderjährigen im Bundesstaat Minnesota verantworten.



Der Sänger wird in zwei Tatbeständen beschuldigt, die zu einem Vorfall im Juli 2001 gehören, wie ein Staatsanwalt des Hennepin County mit Sitz in Minneapolis am Montag (Ortszeit) mitteilte.