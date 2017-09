Neue Anwaltskomödie bringt Frauenpower in die ARD

In der neuen ARD-Serie "Recht oder Gerechtigkeit" gehen Martina Ebm und Maria Happel auf Konfrontationskurs. Die Schauspielerin stehen dafür ab sofort in der Steiermark vor der Kamera.



Martina Ebm, die aus der österreichischen Serie "Vorstadtweiber" bekannt ist, soll schon bald an der Seite von Burgschauspielerin Maria Happel zu sehen sein. Das gab der TV-Sender ARD am Montag, dem 25. September, bekannt. Der Startschuss der Dreharbeiten für die ARD-Anwaltsserie ist bereits gefallen.