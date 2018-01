Neue Anwaltsserie bei RTL: "Beck is back!"

In der neuen RTL-Serie "Beck is back!" findet sich ein Vierfachvater unverhofft in einem Job als Pflichtverteidiger wieder. Ohne die Fähigkeiten seiner Putzhilfe wäre damit total überfordert.



Dienstagabends wird sich ab dem 30. Januar bei RTL alles um Beck drehen. Bert Tischendorf schlüpft in der zehnteiligen Serie in die Rolle des Vierfachvaters Hannes Beck. Bei "Beck is back!" wird er aus der Not heraus Pflichtverteidiger.