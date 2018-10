Neue App für Tele 5: Mediathek geht mobil

Tele 5 bringt seine eigene Mediathek-App auf den Markt. Android und iOS-Nutzer können damit ab sofort auf einen Teil des Programms jederzeit von unterwegs zugreifen.



Ausgewählte Tele 5-Spielfilme, Serien und Eigenproduktionen können ab sofort auf dem Smartphone überall geschaut werden. Der Fernsehsender aus Grünwald launcht nämlich gerade eine eigene Mediathek-App für Android und iOS.