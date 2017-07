Neue Bedienoberfläche für Vodafones GigaTV 4K Box

Das neue Softwareupdate für die GigaTV 4K Box ist seit Mittwoch verfügbar und verbessert viele Anfangsschwierigkeiten des im Frühjahr auf den Markt gekommenen Premium-Kabelreceivers.



Den anfänglichen Kinderkrankheiten der seit Februar bei Vodafone erhältlichen GigaTV 4K Box geht es weiter an den Kragen. Vodafone spielt seit Mittwoch ein größeres Update für seinen neuen Premium-Kabel-Festplattenreceiver aus, den Kunden zusammen mit einer Smartphone-App für eine monatliche Gebühr zwischen 9,99 und 14,99 Euro mieten können. Dieses Update wird von den Geräten vollautomatisch im Standby-Betrieb empfangen und installiert. Kabelhaushalte, die ihre Box per Netzschalter ausschalten, kommen beim nächsten Einschalten nicht um das Update herum.

Meldungen zu diesem Thema

500 Megabit pro Sekunde für 100 surfende Städte

Massiver Ausbau: Vodafone und RTL erweitern Angebot

DSL Preisvergleich: Was ist zu beachten?

Das neue Update ist vor allem visuell erkennbar, da die ersten Seiten des Bildschirmmenüs nun fast Seiten füllend das laufende Fernsehprogramm überlagern. Die Hülle und Fülle an Programminhalten und Abrufangeboten soll nun besser auffindbar sein.



Die neue Softwareversion wurde zuerst in einem kleineren Kreis von Alpha-Nutzern getestet, die meist Mitarbeiter des Kabelnetzbetreibers sind. Während des Alpha-Tests ist es üblich, dass kleinere Zwischenupdates gibt, mit denen noch Bugfixes live eingespielt werden. Anschließend ging das Update vergangene Woche an eine Schar von Betanutzern. Auch für die GigaTV App soll in Kürze ein Update ausgespielt werden, visuell vor allem an einer neuen EPG-Darstellung erkennbar.