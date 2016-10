Neue Besetzung beim ZDF "Morgenmagazin"

Beim ZDF steht ein Wechsel der Besetzung an. So verschlägt es Andreas Wunn zum "Morgenmagazin" und Luten Leinhos nach Brasilien.



Sechs Jahre lang war Andreas Wunn in Brasilien der ZDF-Südamerika-Korrespondent. Nun verschlägt es ihn zurück nach Deutschland. Mit dem 1. Dezember 2016 tritt er den Posten der Redaktionsleitung des "ZDF-Morgenmagazins" im Berliner Studio an. ZDF-Chefredakteur Peter Frey freut sich über den "MoMa"-Neuzugang und lobt Wunn als vielseitigen Journalisten und Programmmacher. Von der neuen Besetzung erhofft sich das "Morgenmagazin" ebenso neue Impulse.