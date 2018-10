Neue Böhmermannshow startet am Freitag im ZDF

Bei Jan Böhmermann sollte sich niemand all zu sicher fühlen, auch das Publikum im Fernsehstudio nicht. In seiner neuen Überraschungsshow "Lass dich überwachen!" konfrontiert er seine Zuschauer mit deren eigenen Internet-Peinlichkeiten.



Für die "Prism is a Dancer Show" hat die Redaktion das gesamte Publikum gescannt. Gezielt suchte das Team nach Privatem auf den Facebookprofilen, Kurioses aus dem Instagram-Account oder vergessen Jugendsünden bei YouTube.