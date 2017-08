Neue Bundesligarechte zwingen BR zur Programmänderung

Der "Blickpunkt Sport" vom BR muss ab Mitte August auf einen neuen Sendeplatz ausweichen. Die neuen Vermarktungsrechte der Bundesliga zeigen Wirkung.



Ein Sportklassiker im BR Fernsehen wechselt nach seiner Rückkehr aus der Sommerpause den Sendeplatz: aus Montag wird Sonntag. Der "Blickpunkt Sport" wird ab dem 13. August 2017 künftig immer am Sonntag um 21.45 Uhr gesendet. Grund dafür ist eine Änderung bei den TV-Rechten. Die ARD und ihre Dritten Programme dürfen montags keine Spielausschnitte vom aktuellen Spieltag der 1. und 2. Bundesliga mehr zeigen.