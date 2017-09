Neue "Cardless" Module (CI+) für "ORF Digital Direkt" und Co.

Die neuen "Cardless" Module von estro können "ORF Digital Direkt", "simpliTV SAT HD" & "simpliTV Antenne" empfangen und sind ab Anfang Oktober erhältlich.



Wie die Strobl Ges.m.b.H. gestern mitteilte, wird es von der Eigenmarke "estro" ab Start Oktober neue "Cardless" SAT-Module mit zwei unterschiedlichen Garantiepaketen geben. Wie es der Name schon vermuten lässt, erfordern sie keine Smartcard und sind für den Empfang von "ORF Digital Direkt" sowie "simpliTV SAT HD" in jedem Empfangsgerät mit CI+ Schnittstelle geeignet.