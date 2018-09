Neue Cebit soll 2019 wieder fünf volle Tage dauern

Die Macher der Cebit in Hannover wollen ab 2019 wieder an vollen fünf Tagen für Besucher öffnen.



In diesem Jahr war der erste Tag der komplett umgestalteten, einst weltgrößten Computershow ein Konferenztag. Anwenderbranchen, die sich durch Digitalisierung stark veränderten, sollten im kommenden Jahr noch stärker das Bild der Cebit prägen, sagte Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG, am Freitag in Hannover. Dabei gehe es beispielsweise um Konzepte zur Zukunft der Mobilität. Die Cebit (24. bis 28. Juni 2019) werde aber auch die Transformation etwa der Versicherungs- und Gesundheitsbranche aufgreifen.