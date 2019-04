Neue Chefin für ZDF-Krimiserie "SOKO Wien"

Ein neues Gesicht für "SOKO Wien". Brigitte Kren übernimmt als Oberst Dr. Henriette Wolf ab dem 12. April die Teamleitung der österreichischen Sonderkommission.



Ein Abschied auf leisen Sohlen. Bevor Brigitte Kren in der Folge "Ein Akt der Gewalt" die Teamleitung übernimmt, übergibt ihr Vorgänger Dietrich Siegl als Oberst Otto Dirnberger am Ende der Folge "Alte Indianer" am 5. April den Staffelstab an sie.