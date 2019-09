Neue Comedy-Serie mit Klaas Heufer-Umlauf in den Startlöchern

"Check Check" heißt die neue zehnteilige Comedyserie mit Klaas Heufer-Umlauf, die im Herbst auf der Streaming-Plattform Joyn Premiere feiern wird.



Das neue Format startet am 21. Oktober auf der senderübergreifenden Streaming-Plattform Joyn und soll 2020 auch bei ProSieben zu sehen sein. Der 35-jährige Moderator und Schauspieler ist dabei gleichzeitig Produzent und Hauptdarsteller. Für das Drehbuch ist als Head-Autor Ralf Husmann ("Stromberg") verantwortlich.