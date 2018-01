Neue DAB Plus Programme in Leipzig und Freiberg

Morgen starten um 14 Uhr in Leipzig 15 und in Freiberg 12 neue DAB Plus-Radioangebote privater Rundfunkveranstalter. Unsere Kurzübersicht zu den neuen Programmen im DAB-Plus.





Die vom Leipziger Sendernetzbetreiber Divicon Media Holding GmbH betriebenen lokalen DAB Plus-Multiplexe werden von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) gefördert.



Nach der Förderung durch die SLM soll es möglich sein, ein DAB Plus-Radioprogramm für rund 300 Euro monatlich verbreiten zu können. Der neue Sender in Leipzig sendet im DAB-Block 6C (185,360 MHz) und in Freiberg im Block 10D (215,072 MHz).

Das sind die neuen DAB Plus-Programme: