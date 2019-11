Neue DIGITAL FERNSEHEN: Netflix kommt auf Linux-Boxen

Lange haben Sat-Freunde darauf gewartet, nun ist es endlich soweit: Netflix ist auf Linux-Boxen verfügbar. Zudem geht die neue DIGITAL FERNSEHEN dem großen Feld der Sprachsteuerung auf den Grund.

Bild: Auerbach Verlag

Kennen Sie auch noch die Zeiten, wo man zum Senderwechsel zum TV-Apparat hinlaufen musste? Zugegeben, die Auswahl an Sendern, die damals in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zur Verfügung standen, war übersichtlich und an exzessives Zappen nicht zu denken. Trotzdem überlegte man sich genau, ob ein Umschaltvorgang wirklich nötig ist oder ob man lieber die nachfolgende Sendung schaut und gemütlich auf der Couch sitzen bleibt. Eine Erleichterung war die Erfindung der Fernbedienung. Endlich konnte man Sender auch von der Couch aus umschalten, die Lautstärke bequem regeln oder auch nur den Fernseher aus- bzw. einschalten.

Doch eine Hürde war auch bei diesem Gerät noch zu nehmen: Der Signalgeber musste am Mann oder der Frau sein, um ihn nutzen zu können. Eine Alternative musste her – und die heißt Sprachsteuerung. Alexa, Google, Siri und Co. hören schließlich aufs Wort und sind in der Regel immer einsatzbereit. Deshalb integrieren immer mehr TV-Hersteller derartige Erweiterungen – häufig über Netzwerkdienste – in ihre Geräte. Doch auch für TV-Geräte älterer Generationen gibt es nun eine Lösung. Mit dem in dieser Ausgabe getesteten Fire TV Cube lässt sich nahezu jedes TV-Gerät mittels Alexa Sprachsteuerung nutzen. Wie dies möglich ist, erfahren Sie im Test ab Seite 28.



Fans der Google-Sprachsteuerung dürfte die JBL-Soundbar mit integriertem Sprachassistenten und Mediaplayer wahrscheinlich mehr interessieren. Ab Seite 41 ist diese im Test. Sollten Sie noch mit sich hadern, ob auch bald ein Sprachassistent in ihren Haushalt einziehen soll, geben wir Ihnen ab Seite 18 eine Entscheidungshilfe. In einem umfangreichen Spezial erfahren Sie zudem, welche Assistenten im Markt platziert sind, welche Vor- und Nachteile diese besitzen und was neben dem Umschalten des TV-Geräte im modernen Haushalt noch alles damit machbar ist.





