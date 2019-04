Neue DIGITAL FERNSEHEN: Offensive bei Sky und das Ende einer Ära

Bild: Auerbach Verlag



Die Ära des analogen TV-Empfangs ist nun endgültig beendet. Nachdem in den vergangenen Monaten die letzten Kabelnetze die Analogsignale abgeschaltet haben, ist Deutschland zumindest beim TV-Empfang volldigitalisiert. Die frei gewordenen Kapazitäten werden vielerorts für HDTV-Signale und Internetübertragungen eingesetzt.



Bei einem anderen Unterhaltungsmedium – dem Radio – ist der Digitalisierungsprozess dagegen noch in vollem Gange. DAB Plus hat sich zwar als terrestrischer Übertragungsstandard durchgesetzt, der Radioempfang ist aber trotzdem in vielen Haushalten und auch in vielen Autos noch analog. Das lässt sich ändern, wie wir Ihnen in dieser Ausgabe zeigen. Wir nehmen für Sie gleich zwei Radiolösungen fürs Auto unter die Lupe und zeigen zudem, wie sie den Empfang mit der richtigen Antenne optimieren.