Neue DIGITAL FERNSEHEN: Technikhighlights zur Fußball-WM

Ab sofort ist die neue DIGITAL FERNSEHEN im Handel erhältlich. In der neusten Ausgabe nimmt die Redaktion die neuste Empfangstechnik unter die Lupe und zeigt, was Sky Q leistet.

Die Fußball-WM steht vor der Tür und der ein oder andere nimmt dies auch in diesem Jahr zum Anlass, um die Heimkinotechnik noch einmal aufzufrischen. Die Testredaktion der DIGITAL FERNSEHEN nimmt in ihrer Sommerausgabe wieder mehrere Geräte unter die Lupe. Unter anderem muss sich auch ein günstiger UHD-Fernseher der Marke ok beweisen. Das 55-Zoll-Gerät, das vor allem bei MediaMarkt und Saturn im Sortiment zu finden ist, wird ab 399 Euro angeboten. Welche Qualität dabei erwartet werden kann erfahren die Leser der neuen Ausgabe. Darüber hinaus sind im Testfeld auch Soundbars mit Alexa-Sprachsteuerung, günstige HDTV-Receiver sowie terrestrische Antennen zum Empfang von DVB-T2 und DAB-Signalen zu finden.

Zu den weiteren Highlights der Ausgabe zählt natürlich der erste Praxistest des neuen Sky Q. Rund einen Monat nach Start der neuen Plattform erfahren die Leser von DIGITAL FERNSEHEN, was sich alles geändert hat und wo die Vorzüge gegenüber Sky Plus liegen. Natürlich wird dabei nicht nur die Box, sondern das komplette Sky Q mit mobiler Nutzungsmöglichkeit und Mehrfachnutzung unter die Lupe genommen.



Über Satellit gibt es eine reichhaltige Anzahl an TV- und Radioprogrammen zu empfangen. Einige davon sind bereits in 4K-Auflösung zu finden. Über welche Satelliten diese 4K-Angebote vertreten sind und welche frei empfangbaren UHD-Sender überhaupt in ganz Europa zu finden sind, lesen Sie wie auch viele andere spannende Themen in der Sommerausgabe der DIGITAL FERNSEHEN, die ab sofort im Zeitschriftenhandel verfügbar ist.



Die Highlights der aktuellen Ausgabe im Überblick:

Sky Q im Praxischeck

Spitzensport in Ultra-HD





TV-Empfang im Urlaub





Sport-Streamingdienste im Vergleich





