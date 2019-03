Neue DIGITAL FERNSEHEN: Zattoo, Magenta TV und Co. im Test

Nach dem Ende von Magine buhlen Zattoo, Diveo, Magenta TVund Co. um die Kunden. Doch welcher Dienst hat was zu bieten? Die neue DIGITAL FERNSEHEN hat den Test gemacht.

Bild: Auerbach Verlag

Ein Sprichwort sagt: "Viele Wege führen nach Rom". Dies kann man natürlich auch auf den Fernsehempfang zurückführen. Bereits viele Jahre ist es hier schon dem Nutzer überlassen, ob er seine TV-Signale lieber über­ ­Satellit, die Kabelnetze, terrestrisch oder via IPTV empfängt.



Als fünfter und neuester Weg kam die OTT-Verbreitung hinzu. Speziell hier gab es in den letzten Wochen einen Umbruch. Magine TV hat seine Verbreitung in Deutschland eingestellt, die übrig gebliebenen Anbieter buhlen nun um die Gunst der Kunden. Wer hier die Nase vorn hat und welcher Dienst für welche Einsatzgebiete am besten geeignet ist, zeigt unser Test.

Meldungen zu diesem Thema

Nordische Ski-WM: ARD und ZDF berichten trotz Dopingeklat weiter

Aus für ZDF-Vorabendserie "Dr. Klein"

Streit um Upload-Filter: Barley verteidigt Ja zur EU-Reform

Neue Wege geht auch das Digitalradio DAB Plus. Immer häufiger wird der eigentlich für die terrestrische Verbreitung von Radiosignalen entwickelte Standard auch in Kabelanlagen genutzt. In Bayern werden jetzt auch große Netze damit ausgestattet. Was das für die Zuhörer bedeutet, verraten wir Ihnen im Heft.



Natürlich nehmen wir auch neue Geräte unter die Lupe. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf vielfachen Wunsch von Ihnen auf das Thema Blindscan. Vier Receiver, darunter auch die Flaggschiff-Dreambox DM920, müssen sich in einem Expertentest beweisen. Darüber hinaus sind auch verschiedene Digitalradios im Check. Egal, ob Sie dem DAB-Plus-Genuss am Bett mittels Radiowecker, im Wohnzimmer an der Stereoanlage oder mobil mit einem Akkugerät frönen wollen, die passenden Geräte befinden sich alle im Testfeld unserer Märzausgabe.





Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 04/2019 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.





Kiosk finden: