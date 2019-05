Neue DIGITAL FERNSEHEN mit großem Digitalradio-Spezial

Kommt nach DVB-T2 nun 5G zur TV-Übertragung? Die neue DIGITAL FERNSEHEN klärt auf. Ebenfalls im Heft: Ein großes Digitalradio-Spezial mit Radios, Sendern und Frequenzen im Test.

Bild: Auerbach Verlag

Die DVB-T2-Umstellung ist nun deutschlandweit beendet. Alle Regionen werden knapp drei Jahre nach den ersten Testsendungen mit HDTV-Signalen über die Antenne versorgt. Neben den verschlüsselten Privatsendern gehören auch eine Vielzahl frei empfangbarer öffentlich-rechtlicher Kanäle zu den via DVB-T2 verbreiteten Angeboten. Doch bei den Anstalten ruht man sich nun keinesfalls aus. Im Gegenteil: Eifrig wird an der nächsten terrestrischen Übertragungsgeneration geforscht.



Der neue Standard dürfte dabei vielen Lesern kein unbekannter sein, allerdings wurde er bisher immer nur in Verbindung mit Mobilfunk genannt. Via 5G möchten die Sender zukünftig ihre linearen Programmangebote verbreiten, wie Helwin Lesch vom Bayrischen Rundfunk in einem Interview verrät. Ab Seite 12 gibt er darüber hinaus auch Auskunft zum Zeitplan.

Meldungen zu diesem Thema

ARD-Vorsitzender: Freie Medien für Demokratie essenziell

ARD und ZDF melden Finanzbedarf bis 2024

Fusionieren bald die ARD- und ZDF-Mediathek?

Noch nicht in allen Haushalten ist dagegen der digitale Rundfunk angekommen. Zwar gehört Digitalradio zu den Gewinnern der letzten Jahre, trotzdem stehen die entsprechenden Geräte noch längst nicht in allen Haushalten. Wir zeigen Ihnen in einem zweiteiligen Spezial die Vorteile des digitalen Radiostandards auf, gehen näher auf das Senderangebot ein und präsentieren für alle Eventualitäten die besten Empfangsgeräte.



Natürlich kommt auch der Satellitenempfang in dieser Ausgabe nicht zu kurz. Receiver, Fernseher und auch eine moderne Satellitenanlage müssen sich dem kritischen Auge der Testredaktion stellen. Die neue Campingantenne von Selfsat überzeugt dabei mit ihrer Flexibilität. Was diese alles zu leisten vermag, zeigt der Test ab Seite 26.





Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 06/2019 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.





Kiosk finden: