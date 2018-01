Neue DIGITAL TESTED: Das Jahr der Super-TVs

Zu Beginn des Jahres haben die TV-Hersteller wieder aufgetrumpft: Neben Sonys neuem Riesen-TV mit 74 Zoll haben auch Panasonic, Samsung, LG und Co. gezeigt, was sie Neues in petto haben.

Was war das für eine CES 2018, die im Januar wieder zigtausende Besucher nach Las Vegas zog, damit sie sich an immer flacheren, nein größeren Fernsehern die Nasen plattdrücken konnten. Weiterhin stellt sich die Frage, ob die aufkommende OLED-Technologie dem Dauerbrenner LCD-TV das Wasser reichen kann. Die Plasmafernseher mit ihrer deutlich besseren Bildqualität konnten seinerzeit nicht gegen die weniger Energie verbrauchenden LCDs bestehen, was unzählige Heimkinofans noch heute Tränen in die Augen treibt.



Wir konnten auf der CES ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden aktuellen Technologien verfolgen. Samsung kündigte wieder eine neue LCD-Offensive mit Geräten bis zu 85 Zoll an und auch Sony verpasste seinen Modellen deutliche Verbesserungen. Auf der anderen Seite konterten LG und Panasonic mit neuen brillanten OLEDs, die deutliche Verbesserungen in der Elektronik versprechen, damit Kinobilder ohne Verlust das Wohnzimmer erreichen oder die Konsolenspiele schneller und flüssiger über die Bildschirme rasen.

Das ist aber alles Zukunftsmusik, die wir frühestens erst Mitte des Jahres – wohl eher zum Weihnachtsgeschäft – in den Elektronikmärkten finden werden. In dieser Ausgabe widmen wir uns erst einmal dem aktuellen Geschehen auf dem deutschen Markt, und welche Geräte jetzt die beste Qualität liefern. Und hier spielt im Audio-Bereich noch immer die Analogtechnik ganz groß auf: Die gute alte Schallplatte ist bei den Freunden erstklassiger Musik noch immer die erste Wahl. Gleich vier topaktuelle Plattenspieler hatten wir im Testlabor zu Besuch, die unsere Redakteure begeisterten.



Musik gibt es auch im Digital Radio – obwohl uns noch Jahre weiter über UKW eine gute Auswahl an Sendern bleibt, können die neuen Digitalradios endlich auch preislich mitspielen. So kann der Wechsel nun gemütlich vollzogen werden – mit rauschfreier Musik und vielen digitalen Zusatzinfos. 2018 wird ein tolles Technik-Jahr!



