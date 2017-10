Neue DSDS-Jury bekanntgegeben

Ein neues Jahr, eine neue Staffel "DSDS" - und diesmal auch eine neue Jury. Die Neuen werden in den nächsten Monaten gemeinsam mit Dieter Bohlen den Nachfolger des DSDS-Siegers 2017 Alphonso Williams.



Stühlerücken bei "Deutschland sucht den Superstar": Neben Urgestein Dieter Bohlen (63) werden in der neuen Staffel der RTL-Castingshow Musikproduzent Mousse T. ("Horny"), Sängerin Carolin Niemczyk von der Band Glasperlenspiel und Schlagerstar Ella Endlich in der Jury sitzen, wie der Sender am späten Mittwochabend mitteilte.