Neue DVB-T2 HD-Geräte für jeden Geldbeutel

Für den DVB-T2-HD-Regelbetrieb bietet die Media-Markt- und Saturn-Eigenmarke ok nun für die preisbewussten Konsumenten Fernsehgeräte an. Somit steht dem digitalen HD-Antennenfernsehen nichts mehr im Weg.



Die Media-Markt- und Saturn-Eigenmarke ok bringt kurz vor Aufnahme des DVB-T2-HD-Regelbetriebs in Deutschland drei neue LED-TV-Geräte auf den Markt, mit denen auch preisbewussten Kunden der Umstieg leichter fällt. Alle drei Fernsehgeräte sind dank integriertem Triple-Tuner für HD-/Full-HD-TV per Satellit, Kabel und Antenne gewappnet und lassen sich an dem grünen Logo auf der Verpackung als DVB-T2-HD-zertifizierte Geräte erkennen.