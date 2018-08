Neue DVB-T2-HD-Welle in Deutschland

Die nächste Umstellung auf DVB-T2 HD steht kurz bevor. Wieder startet das neue Antennenfernsehen in weiteren Regionen Deutschlands.



Am 26. September ist wieder einmal Stichtag. Dann starten ARD und ZDF das neue terrestrische Antennenfernsehen an weiteren Orten. DVB-T2 HD ist dann an weiteren Standorten in Bayern, Sachsen und Thüringen zu empfangen.