Neue DVB-T2-HD-Welle in Lüneburger Heide, Wendland und Uelzen

Noch im Mai erfolgt der weitere DVB-T2-HD-Ausbau in Niedersachsen. In einer der Regionen könnten für den Empfang Anpassungen nötig sein.



Am 22. Mai fällt der Startschuss für die nächste DVB-T2-Ausbauphase in Teilen Niedersachsens. Betroffen sind die Regionen Lüneburger Heide, Wendland und Uelzen.