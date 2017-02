Neue Darstellerin für "Han Solo"-Spin-Off im Gespräch

Um den "Han Solo"-Film ranken immer noch viele Gerüchte. Das Ensemble für das nächste Spin-Off aus dem Star Wars-Universum nach "Rogue One" scheint jetzt Zuwachs bekommen zu haben.



Die britische Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge ist laut Informationen von "Variety" im Gespräch eine Rolle in dem kommenden "Han Solo"-Film zu übernehmen. Das Spin-Off der "Star Wars"-Saga soll im Mai 2018 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten haben im Januar begonnen.