Neue Details über neue Serie "Star Trek Discovery"

Der Erstausstrahlungstermin für die neue Serie "Star Trek: Discovery" ist noch geheim - aber schon vor dem Start steht fest, dass die Zahl der Episoden von ursprünglich geplanten 13 auf 15 erhöht wird.



Der erste Trailer deutet die Geschichte der neuen Serie nur an: Sie spielt zehn Jahre vor den Abenteuern auf der "USS Enterprise" und damit vor Spock und Captain Kirk. Der Streamingdienst Netflix zeigt die Neuauflage der Kultserie außerhalb Nordamerikas.