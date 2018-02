Neue Details zu Disneys Streamingsdienst

Disney wird bald mit einem eigenen Streamingdienst online gehen. Vorerst zwar nur für Nutzer in Amerika, aber andere Länder könnten schnell folgen. Ab 2019 müssen andere Anbieter dann auf Disney-Inhalte verzichten.



Marktführer Netflix bekommt bald einen neuen Mitspieler in der Welt des Videostreamings. Disneys Pläne für das eigene Projekt werden immer konkreter. Ab 2019 wird der Konzern seine Filme von Netflix und Co. abziehen und auf einer eigenen Streaming-Plattform anbieten.