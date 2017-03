Neue Details zu Freenet TV Connect

Schon zum Start des neuen Freenet-TV Angebotes am 29. März wird auch der Dienst Freenet TV Connect mit auf Sendung gehen. Er soll dem Nutzer den Zugang zu zusätzlichen Inhalten ermöglichen.



Freenet TV Connect wird zum Start des Freenet-TV-Angebotes die bisher via DVB-T verbreitete Multithek ersetzen und dem Zuschauer noch mehr Inhalte anbieten. Beispielsweise werden die Live-TV-Streams direkt in der Senderliste der Freenet-TV-Connect-fähigen Geräte integriert und können vom Zuschauer also auch in den Zappingbetrieb integriert werden.