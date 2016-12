Neue Dokus: N24 bricht in den Weltraum auf

"Im Innersten des Universums" titelt eine neue Doku-Reihe, mit der der Nachrichtensender N24 in den Weltraum aufbricht und fremde Welten erforscht.



Ab Mittwoch setzt sich N24 intensiv mit dem Weltraum auseinander. In fünf Folgen wird im Rahmen der Reihe "Im Innersten des Universums" das All erkundet. Der Schwerpunkt liegt dabei unter anderem auf der Sonne, dem Mars und Kometen. Führende Astronome erklären mit Hilfe realitätsgetreuer Animationen, welche Phänomene im All zu entdecken sind und wie sich die Galaxie zusammensetzt.