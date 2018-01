Neue Dramaserie "Trust" auf Sky

Voraussichtlich im Mai möchte der Sender Sky Atlantic HD die gerade erworbene Anthologie-Serie über die Geschichte der Gettys "Trust" im Fernsehen zeigen.



Die Serie beleuchtet die Geschichte einer der vermögendsten und unglücklichsten Familiendynastien in den USA. Die Serienmacher wurden durch wahre Begebenheiten inspiriert. Der junge John Paul Getty III, Enkel des amerikanischen Öl-Magnaten J. Paul Getty Senior wurde in Rom entführt.