Neue Einrichtungsshow im ZDF

Ab dem 9. September läuft an sechs Sonntagen um 14.15 Uhr nach dem "ZDF-Fernsehgarten" die neue Einrichtungsshow "3 Pläne für mein schönstes Zimmer".



In der Show treten Design-Profis gegeneinander an, um ein Zimmer perfekt neu zu gestalten. Wer den Zuschlag zum Möbelrücken erhält, entscheiden die Bewohner.